اليوم الوطني / مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع دم إحتفالاً باليوم الوطني 90



سكاكا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت مستشفيات منطقة الجوف حملات للتبرع بالدم بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 وهي الحملة التي دشنتها وزارة الصحة بهذه المناسبة.

وقالت "صحة الجوف" أن الحملة انطلقت من مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، حيث تستهدف الحملة عدد من الجهات الحكومية التي تشمل القاعدة الجوية ، وجمعية قمرة النسائية وجامعة الجوف.

ولفتت صحة الجوف الانتباه إلى أن مستشفياتها ستكون متواجده من خلال المختبرات المتنقله في مواقع الاحتفالات بالمنطقة لتنفيذ حملاتها للتبرع بالدم، بهدف الاستفادة من هذه المواقع التي تحظى بتوافد أهالي المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع.

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17:56ت م

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