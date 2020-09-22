السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:36 مساءً, 22 سبتمبر 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، إضافة لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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