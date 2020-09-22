شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تصوير مُذهل من الطائرة للعرض الجوي الخاص باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، تصوير جوي للعرض الجوي السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90، الموافق غدًا الأربعاء.
وأوضح الفيديو، المصورين يُصورون فيديو للعرض الجوي من على متن طائرة أخرى بشكل مُثير للإعجاب.
يشار إلى الطائرات الظاهرة في العرض، هي مقاتلات F15، تايفون .
وبدأ العرض الجوي الكبير أمس الاثنين بالواجهة البحرية في جدة، وسيُقام اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء في شارع تركي الأول بالرياض، عند الرابعة عصرًا.
كما سيُقام اليوم الثلاثاء وغدًا في شارع الفن بأبها عند الخامسة مساءًا، وفي الطائف عند السادسة إلى ربع بمنتزة الردف، وفي تبوك بمنتزة الأمير فهد بن سلطان عند السادسة مساءًا.
وسيُقام العرض كذلك في الواجهة البحرية بالخبر يوم الخميس والجمعة عند الخامسة مساءًا.
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