شكرا لمتابعة خبر عن جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن محافظة جدة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 66 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 552 حالة إصابة جديدة، و1185 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة.