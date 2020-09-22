أخبار السعودية اليوم.. تقليص أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90..«الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين

ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر 2020م، منها: تقليص أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90، و«الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين، ورياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق.

أعلن منظمو حفلات اليوم الوطني السعودي شركتي «Rotana» و «Benchmark» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تقليص الطاقة الاستعيابية المقررة سابقًا للجماهير؛ لدواعٍ صحية بعد مراجعة البروتوكولات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

تمكنت شرطة منطقة حائل، من القبض على مواطنين اثنين، عقب العثور على فتاة مقتولة داخل منزل شعبي ملك أحد المتهمين.

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعادة هيكلة إدارة كلية الحرم المكي الشريف، لتصبح الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف.

وجّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن أنها توفر 76.9 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية لـ9.8 ملايين مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة 5 شروط لضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة للتأمينات إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.

Advertisements

أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف التابع إذا تجاوز عمره الخامسة والعشرين، مشيرة إلى أن أمامه خيارين، إما نقل الخدمات أو منحه تأشيرة خروج نهائي.

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجامعات والتدريب التقني وإدارات التعليم، بالمشاركة في اليوم الوطني الـ٩٠.

حصدت هوية الهيئة السعودية للفضاء، أربع جوائز في حفل توزيع جوائز «ترانسفورم أووردس الشرق الأوسط» «Transform Awards MENA 2020»، والذي أقيم في دبي مؤخراً.

كشفت وزارة البيئة والمياه والرزاعة، عن أسماء الخدمات التسع التي سيتم التوقف عن إجراء تعاملاتها ورقيًا، بداية أكتوبر القادم.

أكد برنامج حساب الموطن، على أن تسجيل الزوجة في «أبشر» لا يلغي أو يؤثر على الدعم المقدم للزوج من البرنامج.

أوضح مجلس الضمان الصحي، موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين مشيرًا إلى أنه يتم إضافته من تاريخ ولادته.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. النيابة العامة تكشف عقوبة المسيئين للعلم السعودي.. وسفارة المملكة بالكويت توضح أسباب إغلاق أبوابها

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية

أخبار السعودية اليوم.. تعليق من «التعليم» حول تعطل منصة مدرستي .. و«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة