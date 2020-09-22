أخبار السعودية اليوم.. تقليص أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90..«الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين

رياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق عدة..
ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر 2020م، منها: تقليص أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90، و«الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين، ورياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق.
تقليص أعداد الحضور في حفلات اليوم الوطني 90
أعلن منظمو حفلات اليوم الوطني السعودي شركتي «Rotana» و «Benchmark» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تقليص الطاقة الاستعيابية المقررة سابقًا للجماهير؛ لدواعٍ صحية بعد مراجعة البروتوكولات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
بعد العثور على فتاة مقتولة بمنزل شعبي.. شرطة حائل تقبض على مواطنين
تمكنت شرطة منطقة حائل، من القبض على مواطنين اثنين، عقب العثور على فتاة مقتولة داخل منزل شعبي ملك أحد المتهمين.
إعادة هيكلة كلية الحرم المكي.. إنشاء 4 وحدات وتكليفات جديدة للإدارات
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعادة هيكلة إدارة كلية الحرم المكي الشريف، لتصبح الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف.
تحذير لمرضى الربو وقائدي المركبات.. الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق
وجّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
لـ9.8 ملايين مشترك.. «الكهرباء»: نوفر الخدمة لأكثر من 13 ألف مدينة وقرية
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن أنها توفر 76.9 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية لـ9.8 ملايين مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية.
«التأمينات الاجتماعية» تحدد 5 شروط لضم مدد الاشتراك لنظام التقاعد
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة 5 شروط لضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة للتأمينات إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.
«الجوازات» توضح موقف التابع الذي تجاوز عمره 25 سنة
أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف التابع إذا تجاوز عمره الخامسة والعشرين، مشيرة إلى أن أمامه خيارين، إما نقل الخدمات أو منحه تأشيرة خروج نهائي.
«آل الشيخ» يوجه 47 إدارة تعليمية بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجامعات والتدريب التقني وإدارات التعليم، بالمشاركة في اليوم الوطني الـ٩٠.
بـ9 جوائز لأفضل الأعمال التجارية.. السعودية تتفوق في حفل «ترانسفورم أووردس الشرق الأوسط»
حصدت هوية الهيئة السعودية للفضاء، أربع جوائز في حفل توزيع جوائز «ترانسفورم أووردس الشرق الأوسط» «Transform Awards MENA 2020»، والذي أقيم في دبي مؤخراً.
بدءًا من أول أكتوبر.. إيقاف التعاملات الورقية لهذه الخدمات
كشفت وزارة البيئة والمياه والرزاعة، عن أسماء الخدمات التسع التي سيتم التوقف عن إجراء تعاملاتها ورقيًا، بداية أكتوبر القادم.
هل تسجيل الزوجة في «أبشر» يؤثر على دعم الزوج؟.. «حساب المواطن» يرد
أكد برنامج حساب الموطن، على أن تسجيل الزوجة في «أبشر» لا يلغي أو يؤثر على الدعم المقدم للزوج من البرنامج.
«الضمان الصحي» يحدد موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين
أوضح مجلس الضمان الصحي، موعد إضافة المولود على وثيقة التأمين مشيرًا إلى أنه يتم إضافته من تاريخ ولادته.
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