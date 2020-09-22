اليوم الوطني / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي تهنئة من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90



الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية

كما تلقى الملك المفدى - أيده الله - برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

// انتهى //

16:37ت م

0208



الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأعرب سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .كما تلقى الملك المفدى - أيده الله - برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.// انتهى //16:37ت م0208

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