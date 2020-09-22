اليوم الوطني / مشروعات تنموية وخدمية بحاضرة وهجر محافظة الأحساء



الأحساء 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

حملت روزنامة أمانة محافظة الأحساء خلال العام الجاري 2020 عدداً من المشروعات التنموية والخدمية، توزعت على أرجاء حاضرة المحافظة، ومدنها وقراها وهجرها، والارتقاء بخدماتها وفق خطط وإجراءات ومبادرات تلبي احتياجات المواطنين، ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني.

وشملت المشاريع النفق الدائري الداخلي، وهو مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله "الدائري الداخلي" مع طريق الملك فهد " طريق الظهران"، ويصل طول نفقه 800 متر، ويربط شمال الأحساء بجنوبها، ومرتبط بالطريق الدائري لمدينتي الهفوف والمبرز، ويعد تقاطعا حيويا ومدخلا شماليا للحاضرة باتجاه الدمام ومدن المنطقة الشرقية.

ودشنت الأمانة سوق الحرفيين بمنطقة وسط الهفوف التاريخية، الذي يجسد في تصميمه الطابع التراثي الأحسائي الشعبي، ويحتضن الحرفيين ويدعم تسويق أعمالهم وإبرازها، بهدف استدامتها والمحافظة عليها، ودعمها اقتصادياً وسياحياً، من خلال انضمام الأحساء لشبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.

ويقع السوق على مساحة 12 ألف متر مربع، وتصميمه مستمداً من العمارة الأحسائية، ويتكون الجزء الأول من 86 متجراً خُصصت للحرف ذات النشاط الذاتي، والثاني من ٢٦ متجراً مخصصة للحرف التي يتم فيها استخدام الماء، بينما يتوسط السوق فناء مفتوح مشابه للأفنية بالبيوت التقليدية وحوله رواقات بأقواس ترتكز على أعمدة رباعية ويضم مقهى شعبي ومخبز تنور تقليدي، وفي الجزء الشمالي الغربي للسوق توجد ساحة للفعاليات محاطة برواق دائري، ستكون منصة لانطلاق المهرجانات الشعبية وإقامة الفعاليات بما يتناسب مع حجم وأهمية الحرف والفنون الشعبية الأحسائية.

فيما أطلقت الأمانة خطتها التنفيذية لأربعة مشاريع نظافة، لمدينتي الهفوف والمبرز، بتكلفة إجمالية 650 مليون ريال، وتأتي هذه استمرارا للمشاريع السابقة، إضافة إلى مجموعة مشاريع النظافة القائمة في بقية المدن وتوابعها وغيرها، ليصبح إجمالي المشاريع 12 مشروعاً مستقلاً.

كما تم إطلاق العمل في أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى المملكة في الأحساء، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر بـ 3000 طن يومياً، بهدف التخلص من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية والمحافظة على البيئة، ويهدف المشروع إلى فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق، وإعادة استخدامها بعد فرزها.

وتستعد الأمانة لتدشين 14حديقة، حسب خطة مشاريع أنسنة المدن، ستكون 8 حدائق مع نهاية (2020)، والبقية في الربع الأول من العام المقبل، بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، والتي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة، وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وتشمل الحدائق الثمانية التي سيتم تدشينها حديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي، وحديقة حي الفيصل، وحي اليرموك، وطريق الملك عبدالله " الضلع الشرقي "، وحي الشروفية، والطرف، وحي البستان.

وتواصل الأمانة أعمال تنفيذ مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله"الضلع الشرقي" من خلال إنشاء جسر بطول 1800متر، ليكون نقطة التقاء لعدة طرق رئيسة ورابطاً لعدد من البلدات بمدينتي الهفوف والمبرز، مع ارتباطه بالطريق الدائري الداخلي، فضلاً عن توفير حلول مرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع.

// انتهى//

16:12ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مشروعات تنموية وخدمية بحاضرة وهجر محافظة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.