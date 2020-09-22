اليوم الوطني / اتحاد البولو يُطلق كأس الاتحاد تزامناً مع اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة



الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

تنطلق يوم الخميس المقبل بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو الأولى للعام 2020، خلال الفترة 24 وحتى 26 سبتمبر الحالي، بمشاركة ثلاثة فرق، على ملاعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بمنتجع نادي نوفا للفروسية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 للمملكة العربية

وستجمع المباراة الأولى يوم الخميس فرسان المصمك وفرسان طويق، فيما يلتقي يوم الجمعة فرسان المصمك مع نظيره فرسان العوجا، وتختتم بمواجهة فرسان طويق مع فرسان العوجا السبت المقبل.

ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال التعادل يحل كل فريق على نقطة واحدة ، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.

وتقام مباريات هذه البطولة بدون أي حضور جماهيري وفقاً لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة

// انتهى //

16:12ت م

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الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستنطلق يوم الخميس المقبل بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو الأولى للعام 2020، خلال الفترة 24 وحتى 26 سبتمبر الحالي، بمشاركة ثلاثة فرق، على ملاعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بمنتجع نادي نوفا للفروسية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 للمملكة العربية السعودية وستجمع المباراة الأولى يوم الخميس فرسان المصمك وفرسان طويق، فيما يلتقي يوم الجمعة فرسان المصمك مع نظيره فرسان العوجا، وتختتم بمواجهة فرسان طويق مع فرسان العوجا السبت المقبل.ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال التعادل يحل كل فريق على نقطة واحدة ، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.وتقام مباريات هذه البطولة بدون أي حضور جماهيري وفقاً لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضية // انتهى //16:12ت م0196

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