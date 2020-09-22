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احتفت مدينة الملك فهد الطبية بمدينة الرياض اليوم، بالمعلم محمد بن حسن الفيفي المصاب بمرض السرطان، والذي لم يمنعه مرضه من مواصلة مهنته العظيمة، وشرحه لتلاميذه عبر منصة "مدرستي" رغم وجوده بالمستشفى وخضوعه للعلاجات.
وقدمت إدارة مدينة الملك فهد الطبية بحضور مدير مركز الأورام بالمدينة الطبية، ومجموعة من المسؤولين والأطباء والممرضين، الشكر الجزيل للمعلم "الفيفي" على عمله الذي وصفوه بالبطولي، فيما تم خلال الاحتفاء تكريمه من إدارة المدينة الطبية وزملائه في التعليم، وتم عرض مقطع فيديو مسجل لبعض منسوبي وزارة التعليم وزملائه في المدرسة؛ يثنون فيه على زميلهم "الفيفي"، لما قدمه من تفانٍ في عمله رغم مرضه.
يذكر أن المعلم محمد بن حسن الفيفي يعمل في مدرسة أبي عمرو الداني الإبتدائية بالرياض، ويرقد على السرير الأبيض بمدينة الملك فهد الطبية منذ اشهر، ويتواصل يومياً مع طلابه عبر منصة "مدرستي"، وتداولت وسائل الإعلام فيديو مؤثراً له من داخل المستشفى، وهو يقاوم المرض بهمة الأبطال، ويشرح لتلاميذه.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 03:39 PM
لم يمنعه مرضه من شرح الدروس لتلاميذه عبر منصة "مدرستي"مدينة الملك فهد الطبية تكرم محارب السرطان المعلم "الفيفي"
احتفت مدينة الملك فهد الطبية بمدينة الرياض اليوم، بالمعلم محمد بن حسن الفيفي المصاب بمرض السرطان، والذي لم يمنعه مرضه من مواصلة مهنته العظيمة، وشرحه لتلاميذه عبر منصة "مدرستي" رغم وجوده بالمستشفى وخضوعه للعلاجات.
وقدمت إدارة مدينة الملك فهد الطبية بحضور مدير مركز الأورام بالمدينة الطبية، ومجموعة من المسؤولين والأطباء والممرضين، الشكر الجزيل للمعلم "الفيفي" على عمله الذي وصفوه بالبطولي، فيما تم خلال الاحتفاء تكريمه من إدارة المدينة الطبية وزملائه في التعليم، وتم عرض مقطع فيديو مسجل لبعض منسوبي وزارة التعليم وزملائه في المدرسة؛ يثنون فيه على زميلهم "الفيفي"، لما قدمه من تفانٍ في عمله رغم مرضه.
يذكر أن المعلم محمد بن حسن الفيفي يعمل في مدرسة أبي عمرو الداني الإبتدائية بالرياض، ويرقد على السرير الأبيض بمدينة الملك فهد الطبية منذ اشهر، ويتواصل يومياً مع طلابه عبر منصة "مدرستي"، وتداولت وسائل الإعلام فيديو مؤثراً له من داخل المستشفى، وهو يقاوم المرض بهمة الأبطال، ويشرح لتلاميذه.
، مدينة الملك فهد الطبية تكرم محارب السرطان المعلم "الفيفي" ،
المصدر : الخليج 365
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