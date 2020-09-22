شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: نوع السكن لا يؤثر على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد برنامج حساب المواطن أن نوع السكن وحالته لا يدخل ضمن معايير الاستحقاق المرتبطة بالدعم. أكد برنامج حساب المواطن أن نوع السكن وحالته لا يدخل ضمن معايير الاستحقاق المرتبطة بالدعم. وأوضح البرنامج أن نوع السكن لا يؤثر على الدعم الذى يتم تقديمه إلى المستفيدين. وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي : أضغط هنا

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