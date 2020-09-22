جمال باجندوح يكشف سر هزيمة الاتحاد.. ماذا قال عن انضمامه لفريق الشباب؟

كشف لاعب نادي الشباب السعودي الحالي، جمال باجندوح، عن سبب هزيمة فريق العميد "الاتحاد"، خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه يعود للضغط الجماهيري والإعلامي بالإضافة إلى عامل التوفيق الذي غاب عنه فترات طويلة.

وقال باجندوح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد": "لم أكن أحب أن أغادر صفوف العميد؛ حيث إن الفريق يهمني الآن وفي السابق ومستقبلًا، ولكني تعرضت لضغوطات كبيرة".

وأضاف "أنا لا أحب المهاترات الإعلامية، لكن كان هناك ضغط على اللاعبين ككل وليس كجمال باجندوح، ولا أحب أن أذكر أسماء، إلا أن الضغط الإعلامي والجماهيري والتوفيق هم سبب نكسة الاتحاد".

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وفي سياق آخر قال باجندوح، عن انضمامه لفريق الشباب: "نظرة البلطان المستقبلية هي التي أعادتني للدوري السعودي، كما أن بيئة الشباب من أكثر الأشياء التي شدتني للفريق".

ووفق ما أورد موقع "عاجل"؛ تعاقد الشباب مع باجندوح في يونيو الماضي لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي فارتكس فارازدين الكرواتي.

والجدير بالذكر، أن أنهى "الاتحاد" الموسم الماضي، من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وذلك بعد الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 أخرى، فيما تلقى الهزيمة في 13 مواجهة.