شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: نسبة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب في المملكة تصل إلى 37% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة تصل إلى 37 %، لافتة إلى أن 15 % من السكان يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الصحة أن عدم توفر التقنيات الحديثة في هذه المراكز تحد كبير في إدارة أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية بجودة وكفاءة، مؤكدة أن مراكز القلب المتخصصة تمثل عنصرا أساسيا في تقديم الرعاية الصحية والوقاية من أمراض القلب المزمنة في المملكة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء المنصة الوطنية لمراكز القلب وإطلاق أنظمة طبية إلكترونية في 7 مراكز قلب، وتوفير الأنظمة القلبية الثلاثية الأساسية "نظام أرشفة الصور القلبية ونظام معالجة تخطيط القلب، ونظام إدارة معلومات القلب، وكتابة التقارير" بحيث تكون هذه الأنظمة مترابطة مع بعضها البعض ومتكاملة ومتاح تبادل البيانات ضمن معايير عالمية.