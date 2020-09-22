الحصيني: موجة باردة تشكّل حالة ممطرة تبدأ خلال الأسابيع المقبلة (فيديو)

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توقّع خبير الأرصاد والطقس عبدالعزيز الحصيني حالة جوية باردة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مناطق المملكة، مع وجود فرص لتشكل حالة ممطرة.

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وأوضح، خلال حديثه لقناة “السعودية”، أن الحالة الجوية الباردة ستبدأ خلال الأسبوع بعد المقبل في المنطقة الشمالية وتمتد مع مرور الوقت إلى المناطق الوسطى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ تلك الحالة في الخامس من أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المملكة في الوقت الحالي تعيش فترة جيدة على مستوى الأجواء، بدأت بانخفاض درجات الحرارة في الليل، متوقعًا أن تشهد الفترات النهارية انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما توقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا حتى الوصول إلى المستويات الطبيعية المعروفة عن فصل الشتاء.

وبشأن موجة الغبار التي شهدتها الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، قال الحصيني إن حصول تلك الموجة في هذا الوقت لا يُعتبر أمرًا غريبًا، خاصة مع الفترات الانتقالية بين الصيف والخريف، مرجعًا ذلك لاختلاف مستويات الضغط الجوي بين شمال المملكة وجنوبها.