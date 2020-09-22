«البيئة والمياه والزراعة» تعلن إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ9 خدمات.. والتطبيق في هذا الموعد

يتم التعامل إلكترونيًا..
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إيقاف جميع التعاملات الورقية لـ9 خدمات، والعمل بها إلكترونيًا من خلال منصة «أنعام».
وأشارت وزارة البيئة –عبر حسابها على تويتر- إلى أن تطبيق القرار سيبدأ من بداية شهر أكتوبر القادم.
كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دشنت منصة «أنعام بلس» الإلكترونية، سعياً منها للتحول الرقمي في أعمالها كافة؛ حيث تحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، كما تسعى الوزارة إلى المُضيّ قُدمًا في إطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى إحداث أتمتة كاملة لأعمالها كافة.
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