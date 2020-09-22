«الحيزان» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالموجة الغبارية

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، تقدم الموجة الغُبارية، اليوم الثلاثاء، نحو الوادي ثم إلى نجران.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يكون طقس اليوم، معتدلًا فجرًا، حارًا وسط النهار؛ مع تجدد نشاط الرياح المتوسط والعالي بعد الظهيرة، شمال الشرقية وعلى الرياض وشرق المرتفعات. مشيرًا إلى أنَّ الفرص مهيأة لهطول أمطار أقصى جنوب المرتفعات بين جازان وعسير مع تواجد غطاء سحابي متوسط حتى تبوك.