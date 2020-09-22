حدَّد توقيت اعتدال الطقس
توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، تقدم الموجة الغُبارية، اليوم الثلاثاء، نحو الوادي ثم إلى نجران.
وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يكون طقس اليوم، معتدلًا فجرًا، حارًا وسط النهار؛ مع تجدد نشاط الرياح المتوسط والعالي بعد الظهيرة، شمال الشرقية وعلى الرياض وشرق المرتفعات. مشيرًا إلى أنَّ الفرص مهيأة لهطول أمطار أقصى جنوب المرتفعات بين جازان وعسير مع تواجد غطاء سحابي متوسط حتى تبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحيزان» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالموجة الغبارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.