، أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون منتهك خصوصية والدهم للجهات الرسمية ،

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علمت "الخليج 365" من مصادرها بتقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية لمحاسبة من قام بانتهاك خصوصية والدهم، وتصويره بمقطع فيديو أثناء جلسة في وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة كرامة المريض.
وقال سلطان مستور العصيمي لـ"الخليج 365": لقد ساءنا وآلمنا ما يحدث من بعض ضعاف النفوس من انتهاك صارخ لخصوصية والدي الشاعر مستور بن تركي العصيمي، بتصوير فيديوهات أو صور، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي مراعاة لخصوصية وكرامة المريض، وعدم احترام لمشاعر أهله وذويه.
وأكد "سلطان": نحتفظ بحقنا القانوني ضد كل من يتداول الفيديوهات أو الصور، وسنتقدم ببلاغ للجهات الرسمية وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ونسأل الله العلي القدير أن يكتب لوالدنا الشفاء العاجل.
أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون منتهك خصوصية والدهم للجهات الرسميةهادي العصيمي الخليج 365 2020-09-22
علمت "الخليج 365" من مصادرها بتقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية لمحاسبة من قام بانتهاك خصوصية والدهم، وتصويره بمقطع فيديو أثناء جلسة في وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة كرامة المريض.
وقال سلطان مستور العصيمي لـ"الخليج 365": لقد ساءنا وآلمنا ما يحدث من بعض ضعاف النفوس من انتهاك صارخ لخصوصية والدي الشاعر مستور بن تركي العصيمي، بتصوير فيديوهات أو صور، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي مراعاة لخصوصية وكرامة المريض، وعدم احترام لمشاعر أهله وذويه.
وأكد "سلطان": نحتفظ بحقنا القانوني ضد كل من يتداول الفيديوهات أو الصور، وسنتقدم ببلاغ للجهات الرسمية وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ونسأل الله العلي القدير أن يكتب لوالدنا الشفاء العاجل.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:46 AM
سلطان لـ"الخليج 365": نحتفظ بحقنا القانوني ضد كل من يتداول الفيديوهات أو الصور
علمت "الخليج 365" من مصادرها بتقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية لمحاسبة من قام بانتهاك خصوصية والدهم، وتصويره بمقطع فيديو أثناء جلسة في وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة كرامة المريض.
وقال سلطان مستور العصيمي لـ"الخليج 365": لقد ساءنا وآلمنا ما يحدث من بعض ضعاف النفوس من انتهاك صارخ لخصوصية والدي الشاعر مستور بن تركي العصيمي، بتصوير فيديوهات أو صور، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي مراعاة لخصوصية وكرامة المريض، وعدم احترام لمشاعر أهله وذويه.
وأكد "سلطان": نحتفظ بحقنا القانوني ضد كل من يتداول الفيديوهات أو الصور، وسنتقدم ببلاغ للجهات الرسمية وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ونسأل الله العلي القدير أن يكتب لوالدنا الشفاء العاجل.
، أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون منتهك خصوصية والدهم للجهات الرسمية ،
المصدر : الخليج 365
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