شكرا لمتابعة خبر عن شكوى رسمية من أبناء الشاعر مستور العصيمي لتصويره أثناء جلسة غسيل كلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):تقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي، بشكوى للجهات الرسمية، مطالبين بمحاسبة أحد الأشخاص انتهك خصوصية والدهم وصوره أثناء جلسة غسيل كلى.
وأعرب أبناء الشاعر الكبير عن استياءهم، بعد تداول مقطع فيديو لوالدهم وهو على السرير الأبيض في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.
واتهموا مصور المقطع بعدم مراعاة خصوصية المريض.
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