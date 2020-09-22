شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الحج: الاعتماد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:33 صباحًا, 22 سبتمبر 2020 م قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه سيتم الاعتماد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، بعد شهور من جائحة كورونا. وأضاف وزير الحج والعمرة -خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر- أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميًا ومحليًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الحج: الاعتماد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.