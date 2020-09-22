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منصور بن محمد يستقبل لاعبي الباطن بعد التتويج بدوري الأولى
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
هنأ الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن الرياضي واللاعبين وجماهير النادي على الإنجاز الذي تحقق بعد تحقيق درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ولأول مرة في تاريخ النادي وصعوده إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ حفرالباطن رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي الباطن الرياضي واللاعبين في مجلس الضيافة بالمحافظة.
وبهذه المناسبة رفع الأمير منصور بن محمد أسمى التبريكات إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه بما تحقق من إنجاز، والذي لم يأتِ إلا بفضل الله ثم دعمهما وتوجيهاتهما.
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