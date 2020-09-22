محمد بن مسعود - الدمام - استقبلهم في مجلس الضيافة قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة. محافظ حفر الباطن يهنئ "السماوي" بدوري الأولى Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-21 قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة. 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 10:50 PM استقبلهم في مجلس الضيافة استقبلهم في مجلس الضيافة قدم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين وجماهير النادي، على الإنجاز الذي تحقق بتتويج الفريق بدرع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وبارك الأمير منصور صعود نادي الباطن "السماوي" إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة. ، محافظ حفر الباطن يهنئ "السماوي" بدوري الأولى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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