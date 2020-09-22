9 محافظين يشهدون انطلاق فعاليات اليوم الوطني بصبيا

شهد 9 محافظين لمحافظات صبيا انطلاق فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة، والتي دشنتها مساء أمس 10 مكاتب تعليمية، في وقت أشاد المحافظون والمسؤولون بدور تميز منصة مدرستي ، والنجاح الكبير الذي حققته لتعليم الطلاب والطالبات، مشيدين بدعم واهتمام ومتابعة مدير التعليم الدكتور حسن الخرمي.

مشاركات فعالة

شارك مدير تعليم صبيا، محافظي فيفاء وضمد افتتاح برامج احتفال المدارس التابعة لمكتبي تعليم ضمد وفيفاء، ورعى محافظ الريث فعاليات مكتب تعليم الريث ومدارسه، وزار منسوبو مكتب تعليم الدرب محافظ الدرب بمناسبة اليوم الوطني، وشهد محافظ العيدابي معرض اليوم الوطني بثانوية العيدابي الأولى، ودعم أساليب التعلم عن بعد بمنصة مدرستي في متوسطة وثانوية العيدابي الثانية، ودشن محافظ الداير فعاليات احتفالات مدرسة الداير المتوسطة والثانوية باليوم الوطني، بحضور مدير مكتب التعليم ومنسوبيه، وحضر إحدى الحصص الافتراضية.

تجديد الولاء

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جدد محافظو محافظات صبيا، مع مكاتب التعليم، ولاءهم وانتماءهم للقيادة، ورفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في تعاملها مع الظروف الحالية، من خلال التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي، في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.

دعم كبير

ثمّن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي للمحافظين مشاركتهم إدارة تعليم صبيا في احتفالاتها باليوم الوطني، ودعمهم الكبير لمنصة مدرستي في مدارس مكاتب تعليم صبيا، وحثهم لأولياء الأمور لمساندة أبنائهم، وإشادتهم بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي يقدمها الميدان التعليمي من خلال الدعم والفني والمساندة، معربا عن شكره لأمير منطقة جازان ونائبه على دعمهما، وحثهما جميع الجهات بتقديم الدعم لإدارة التعليم، وضمان استمرار التعليم عن بعد عن طريق منصة مدرستي، وإشادتهما بتعامل وزارة التعليم في الجانب التقني للتعليم عن بعد، بهدف خدمة الأجيال، وتقديرهم لدور أولياء الأمور في دعم ومتابعة أبنائهم.