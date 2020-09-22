شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البيئة العرب يطالبون بتفادي كارثة خزان صافر والان مع التفاصيل

وزراء البيئة العرب يطالبون بتفادي كارثة خزان صافر الإثنين 21 سبتمبر 2020 دعا مجلس وزراء البيئة العرب في ختام اجتماعه، الاثنين، إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط من خزان صافر.

وطالب المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالمتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ قرارات المجلس بشأن صافر، وتوفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية. Advertisements وأكد الاجتماع على دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي للضغط على الحوثيين. وحث المجلس، الهيئات الإقليمية والدولية على تقديم الدعم للدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة أي كارثة قد تنتج عن تسرب من الخزان. وطالب المجلس، رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب بمخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء الكارثة.

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