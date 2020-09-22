محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5045 والوفيات 32 شخصاً سجلت المملكة الأردنية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5045 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3514 حالة، كما سَجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 32.فيروس كورونا الجديد 22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 12:18 AM Advertisements ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5045 والوفيات 32 شخصاً الأردن تسجل 266 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة الأردن تسجل 266 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة سجلت المملكة الأردنية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5045 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3514 حالة، كما سَجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 32. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل 266 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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