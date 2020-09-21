مدينة الملك عبدالله تحتضن أطول ممشى بحري في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أطول ممشى بحري في المملكة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الممشى يقع في قلب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو عبارة عن مجموعة من السقالات البحرية المترابطة فيما بينها في عدد من الاتجاهات، بحيث تتيح للزائر التنقل من خلالها على جهات عدة من ساحل البحر الأحمر، ويتمتع الممشى بقربه من مختلف المرافق الترفيهية والخدمات في المدينة الاقتصادية والتي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام.

في المقابل تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون م 2 على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.

كما تضم المدينة ميناء الملك عبدالله الذي أصبح اليوم ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة، ومن ضمن الموانئ الأسرع نموا في العالم، وهو أول ميناء ممول ويدار ويشغل ويطور من قبل القطاع الخاص.

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يتوسط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

طوله 310 أمتار

عرضه 3 أمتار