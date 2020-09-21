الصيعري يعلن السماح للمسافرين اليمنيين الدخول عبر الميناء الى السعودية وفق ضوابط صحية

الإثنين 21 سبتمبر 2020

أعلن مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري ، اليوم، البدء في السماح للمسافرين اليمنيين باجراءات الدخول عبر الميناء الى المملكة العربية السعودية وفق ضوابط واشتراطات صحية معينة.



واوضح الصيعري في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ،ان السماح باجراءات دخول اليمنيين عبر الميناء يأتي بعد إشعار الاخوة بالمنفذ السعودي بانه من لديه تأشيرة تخوله بالدخول للمملكة يسمح له بالعبور وذلك بعد عمل فحص ال (بي سي آر ) وثبوت خلوه من فيروس كورونا وفي مدة زمنية لاتزيد عن 48 ساعة من الفحص عند وصولة المنفذ السعودي.

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واهاب الصيعري بالاخوة المسافرين، الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية المعينة المذكورة قبل وصولهم الى منفذ الوديعة البري من اجل تسهيل عملية إجراءاتهم بالمنفذين اليمني والسعودي اثناء العبور وحفاظا على عدم تكدسهم وتجنبا لانتهاء المده الزمنية للفحص قبل الدخول.

وثمن الصيعري جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه ومايقدمونه من تسهيلات للمغتربين اليمنيين..مؤكداً ان تلك الجهود محل تقدير القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت في وقت سابق رفع القيود عن السفر جزئياً اعتباراً من الثلاثاء الماضي والرفع كاملا بدءاً من يناير 2021 ، على ان يسمح بدخول السعودية والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون، وكذلك دخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات "خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة"، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي الفيروس في المملكة، وتشمل عدم السماح لأي شخص بالدخول إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بـ"كورونا المستجد"، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة بالخارج، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.