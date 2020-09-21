السعودية | اكتمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:24 مساءً, 21 سبتمبر 2020 م المناطق- يونهاب تعتزم شركة دايليم الصناعية الكورية الجنوبية إكمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021.

وقالت ديليم الصناعية اليوم الاثنين إن معدل عملية البناء بلغ 61%، مضيفة أنها نجحت مؤخرا في تركيب منشأة لإزالة ثاني أكسيد الكربون في موقع البناء، واستغرق تصنيع المنشأة سنة وشهرين.

وبعد اكتمال بناء المصنع، يمكن إنتاج 3,300 طن من الأمونيا يوميا.

وكانت ديليم الصناعية قد فازت بعقد لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من شركة التعدين السعودية “معادن” في عام 2018.

وبموجب العقد، تقوم شركة ديليم الصناعية ببناء المصنع في مدينة “رأس الخير” الصناعية، على بعد 80 كيلومترا شمال مدينة الجبيل، شرق المملكة العربية السعودية. وتبلغ قيمة المشروع “950” مليون دولار، وبدأت عملية البناء في نوفمبر 2018.

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