السعودية اليوم / غرفة أبها تنظم الاجتماع الأول للجنة محطات المحروقات بعسير



أبها 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، الاجتماع الأول للجنة محطات المحروقات، بحضور ١٥عضواً من ملّاك محطات المحروقات بمنطقة عسير.

وناقش المجتمعون الحلول والتحديات والمقترحات لمشاكل محطات المحروقات بالمنطقة، وشروط تأهيل المحطات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب إجراء استبيان يتم تعميمه على ملاك المحطات بالمنطقة يتم فيه تحديد أبرز تحديات القطاع.

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09:52ت م

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