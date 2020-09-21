السعودية اليوم / نجاح عملية نوعية لسد شريان مغذي لورم واستئصال الورم بالمنظار



بريدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

‏تمكن الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة ممثلاً في قسم الأشعة التداخلية من إجراء عملية نوعية لسد الشريان المغذي لورم وعائي مفصص حتى تم استئصال الورم عبر المنظار، وذلك لمريض كان يعاني من نزيف أنفي متكرر وانسداد في فتحة الأنف اليمنى مع تشوه في الشكل الخارجي للأنف .

وتم استقبال الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل لها وتحديد نوعية التشخيص للمريض قرر خلالها الفريق الطبي إجراء هذه العملية عبر الأشعة التداخلية ، تكللت ولله الحمد بالنجاح ، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة - بفضل الله - .

// انتهى //

09:50ت م

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