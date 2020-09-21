السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6,748,935 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,754 حالة وفاة.

// انتهى //

22:44ت م

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واشنطن 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 42,561 إصابة مؤكدة و 655 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 6,748,935 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,754 حالة وفاة.// انتهى //22:44ت م0188

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