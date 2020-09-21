شكرا لقرائتكم خبر عن استلام أحكام ديوان المظالم التنفيذية والنهائية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق ديوان المظالم خدمة استلام نسخة من «الأحكام التنفيذية، والنهائية» الصادر عن المحاكمة بشكل إلكتروني، وذلك عبر منصة معين دون الحاجة لمراجعة المحكمة. ويأتي ذلك تحقيقا للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع في الدعوى ومرورا بمرحلة التقاضي فيها وحتى نهايتها.

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