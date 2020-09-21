جدة والمدينة المنورة في صدارة حالات التعافي من كورونا

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 166حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 310439 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 102 حالة وتم تعافي (84 في الهفوف 70 في مكة المكرمة 63 في الدمام 42 في الرياض 41 في ينبع 35 في الرس 25 في المبرز 23 في عنيزة 22 في أبها 22 في خميس مشيط 22 في الخبر 20 في القطيف 18 في بريدة 14 في جازان 12 في الليث 10 في المخواة 10 في صفوى 9 في تبوك 9 في نجران 8 في الجبيل 8 في العلا 6 في عرعر 6 في رابغ 6 في شرورة 6 في صبيا 6 في المذنب).

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كما تعافى (5 في أبو عريش 5 في عيون الجواء 5 في حوطة بني تميم 5 في بيش 5 في البكيرية 4 في حائل 4 في سراة عبيدة 4 في الظهران 4 في القريات 4 في ظهران الجنوب 4 في بلجرشي 4 في حفر الباطن 4 في بللسمر 3 في الأسياح 3 في خليص 3 في الطائف 3 في الباحة 3 في الدلم 3 في بيشة 3 في بقيق 3 في ضرية 3 في مهد الذهب 3 في العقيق 3 في أملج 3 في السليل 3 في النعيرية 3 في الحجرة 3 في وادي الفرع 3 في وادي الدواسر 3 في رأس تنورة).

في حين تعافى (2 في البرك 2 في أحد رفيدة 2 في طريف 2 في قصيباء 2 في الحناكية 1 في بدر الجنوب 1 في الدائر 1 في الحرجة 1 في عقلة الصقور 1 في العيدابي 1 في شواق 1 في المجمعة 1 في سبت العلاية 1 في المندق 1 في الكامل 1 في البدع 1 في يدمة 1 في القيصومة 1 في البدائع 1 في رياض الخبراء 1 في ضرما 1 في حريملاء 1 في خيبر 1 في دومة الجندل 1 في العيص 1 في مركز حدود الحديثة 1 في رجال ألمع 1 في قرية العليا 1 في سيهات 1 في وثيلان 1 في الجفر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 329754 حالة. كما تم تسجيل 1009حالات تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 310439 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4485 حالة.