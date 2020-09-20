السعودية | رغم تداعيات الجائحة .. 73.7 مليار ريال فائض تجارة السعودية الخارجية في النصف الأول

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بلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، نحو 556.2 مليار ريال، مقابل 783.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019، مسجلة تراجعا 29 في المائة بما يعادل نحو 227.2 مليار ريال.

وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفية أثر نظيراتها عالميا، حيث تضررت التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة لتفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود لدى معظم دول العالم.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 73.7 مليار ريال رغم تداعيات الجائحة، منخفضا 66.8 في المائة أو 148.5 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 222.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية 37.4 في المائة بنحو 187.9 مليار ريال، لتبلغ 315 مليار ريال، فيما كانت نحو 502.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

فيما تراجعت الواردات السلعية 14 في المائة بقيمة 39.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 241.2 مليار ريال، فيما كانت 280.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وخلال يونيو الماضي، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية عجزا بنحو مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات 43.5 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 44.5 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 88 مليار ريال خلال الشهر ذاته.

وكانت السعودية سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري “قيمة الصادرات أعلى من الواردات”، فيما عدا شهري أبريل ويونيو الماضيين.