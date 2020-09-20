شكرا لمتابعة خبر عن الطول الحقيقي للملك عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يتساءل الكثير عن الطول الحقيقي للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، في ظل العديد من التوقعات.

وكانت منصة " تاريخ آل سعود" المختصة في تاريخ "آل سعود"، أشارت إلى أنه لا يوجد مصدر مؤكد لطول الملك المؤسس ردًا على استفسار مغرد.

وقال الحساب: "لا يوجد مصدر أو مرجع يؤكد طول الملك عبدالعزيز بالتحديد، البعض ذكر أن طوله 2.07م والبعض ذكر أن طوله يزيد عن ستة أقدام والمتفق عليه أنه طويل القامة رحمه الله تعالى".