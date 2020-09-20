بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 558 خيمة إيوائية للمتضررين بالسودان

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية بتوزيع 558 خيمة إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة استفاد منها 3.348 فردًا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى توزيع 200 خيمة، في قرية أبو رويجل بمحلية بحري النخلية، التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 1200 فرد، وتوزيع 60 خيمة في قرية قوز بدر بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 360 فردًا، وتوزيع 200 خيمة في منطقة المسعودية بولاية الجزيرة استفاد منها 1200 فرد، كما تم توزيع 98 خيمة في قرى الغبش وبقروسي والمغاوير بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 588 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.