الصحة تؤكد تفوق الذكور على الإناث في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة، اليوم الأحد، بفيروس كورونا وعددها 483 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 43% إناثًا، و57% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه تم إجراء 40033 فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة، التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.