وزير التعليم يعلن بدء دراسة الإنجليزية من السنة الأولى بالمرحلة الابتدائية

العودة حضوريًّا ستخضع لاشتراطات محددة..
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بدء دراسة اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام المقبل، وذلك ضمن خطط الوزارة الموضوعة للتطوير.
وأشار الوزير، خلال لقائه في برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إلى أن عودة الدراسة الحضورية ستكون لها اشتراطات محددة، قائلًا: ربما يكون يومًا دراسيًّا لكل معلم عن بُعد، وكذلك بعض المواد.
وأضاف، أن منصة مدرستي كان مخططًا إطلاقها في 2021، لكن الظروف أجبرت الوزارة على التعجيل بإطلاق المنصة؛ لبدء عملية التعليم عن بُعد، وذلك بعد أن تولت مجموعة من الشباب السعودي إنشاء المنصة.
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