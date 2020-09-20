السعودية اليوم / مدير فرع الموارد البشرية بمكة يلتقي رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة



جدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

استقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش في مكتبه بفرع الوزارة اليوم رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور سليمان موصلي وأعضاء المجلس الفرعي.

واستعرض اللقاء دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية بدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتمكينها من القيام بدورفي خدمة المجتمع وتنسيق الجهود المشتركة.

كما أطلق بن رقوش خلال اللقاء الموقع الإلكتروني للمجلس الفرعي، مثمناً دور مجلس الجمعيات الأهلية في تعزيز الأهداف وتوحيد الجهود التنموية والاجتماعية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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16:02ت م

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