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كشفت الأرقام الواردة في تقرير "الصحة" اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن اليوم شهد تسجيل أقل من 500 إصابة بالفيروس، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.
وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في #المملكة تجاوزت 94%.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1009 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 03:54 PM
"الصحة": نسبة التعافي من الفيروس تجاوزت 94%.. 1009 حالات تعافٍ جديدة
كشفت الأرقام الواردة في تقرير "الصحة" اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن اليوم شهد تسجيل أقل من 500 إصابة بالفيروس، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.
وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في #المملكة تجاوزت 94%.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1009 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.
، لأول مرة منذ 5 أشهر.. المملكة تسجل أقل من 500 إصابة يومية جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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