شكرا لمتابعة خبر عن 70 ألف ريال غرامة ضد طبيب بسبب تغريدات مسيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية ضد طبيب وصلت إلى 70 ألف ريال، على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه.

وجاء ذلك بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما أصدرت قرارًا ضد صيدلي بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، بعدما رفض العمل بسياسات ومعايير الجودة بقسم الصيدلة.

وأوضحت اللجنة، أن الصيدلي المذكور رفض التوقيع على جميع الأوراق التي تتعلق بسياسات وإجراءات الجودة، حيث اعتمد وزير الصحة توفيق الربيعة تلك القرارات.