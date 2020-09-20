بلدية العمرة تُنفذ 147 جولة رقابية على المطاعم والمحلات الغذائية

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنه تمَّ تنفيذ 147 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها إتلاف 78 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، وإتلاف 35 لترًا من خلطات البهارات مجهولة المصدر مجهزة لطبخ الأسماك، مشيرًا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق 18 مخالفًا.

وأكد رئيس البلدية أنَّ هذه الجولات تأتي حرصًا على تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.