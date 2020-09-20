«بلدية القطيف» تطلق حملة لتوحيد واجهات المحلات التجارية

ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري
أطلقت بلدية محافظة القطيف، حملة لتحسين لوحات المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن برنامج تحسين اللوحات التجارية، ومبادرة معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أنَّ الحملة تنقسم إلى عدة مراحل؛ منها مرحلة الحلول السريعة، وتشمل عددًا من عناصر التشوه البصري، من ضمنها إزالة اللوحات التجارية والدعائية المخالفة، ومرحلة الحلول المتوسطة وتشمل تحسين المحاور الحيوية (الطرق الرئيسية)، وأحد عناصر تحسين المحاور هو تطوير وتحسين واجهات المباني بما فيها لوحات المحلات التجارية، ومرحلة الحلول الطويلة الأمد التي تهدف إلى المحافظة على المشهد الحضري من خلال استمرار التقيد بالمواصفات والمعايير والتصاميم التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة.
وأكد المهندس الحسيني سعي البلدية من خلال هذه الحملة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري من خلال برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030م الذي يُعنَى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري عبر معالجة أكثر من (17) مظهرًا مسببًا للتشوه البصري، وسعي المملكة إلى الحفاظ على الهوية العمرانية.
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