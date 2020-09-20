وزارة الحرس الوطني تنعى عدنان سلامة مؤسس الخدمات الطبية

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الحرس الوطني صادق العزاء والمواساة في وفاة اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة، مؤسس الخدمات الطبية في الوزارة.

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وسألت وزارة الحرس الوطني في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأحد، الله عز وجل أن يتغمد اللواء عدنان بن محمد سلامة بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اللواء عدنان بن محمد سلامة أسس الخدمات الطبية بالحرس الوطني كما كان أول مديرًا لها.

وأشرف اللواء الراحل كذلك على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية في الحرس الوطني.





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