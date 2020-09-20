شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك " توضح شروط استيراد السيارة الأثرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجمارك أوضحت الجمارك السعودية إمكانية استيراد السيارات الأثرية بشرط أن يتجاوز عمرها 30 عام ، وذلك بعد تدوين عبارة " أثرية " للإقتناء . وأكدت أنه يجب أن يتوفر فيها شروط استيراد المركبات بشكل عام ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا وكانت " الجمارك " قد أكدت أن السيارة المستعملة ينطبق عليها الضريبة الجمركية وضريبة الـ 15 % حتى وإن كانت موديل قديم وللإستخدام الشخصي . إقرأ أيضاً :

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