شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تعلق على شكوى بشأن الشاي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، على شكوى مواطنة بشأن الشاي وطلبها بفحص جميع أنواع الشاي الموجودة في الأسواق لكشف المغشوش منها.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة.

وأشارت إلى أنه يمكنك عمل تحاليل للمنتجات الغذائية عبر المختبرات المرخصة، ويمكنك الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: هنا