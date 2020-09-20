«أمانة المدينة» تنفذ 2149 جولة رقابية وتغلق 107 منشآت مخالفة

نفذت أمانة المدينة المنورة منذ مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2149 جولة رقابية قامت بها الفرق الرقابية الميدانية على عددٍ من الأسواق المركزية والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية، والتأكّد من إحكام الرقابة الصحية.

وأوضحت الأمانة أنه تمَّ خلالها إصدار 954 إشعارًا ومخالفة في المراكز التجارية، وإغلاق 107 منشآت و21 مخالفة للتدابير الصحية لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا .

كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 35 موقعًا و 7929 آلية ومعدة وحاوية ضمن جولات الإصحاح البيئي التي بلغت 35 جولة بمشاركة مجموعة من كوادر النظافة والإصحاح البيئي البشرية، وتم رفع 10.541 طن من النفايات المنزلية، وإزالة 30.363 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، وإتلاف 8593 كيلو من المواد ضمن جولات أعمال النظافة التي بلغت 395 جولة.

ولفتت الأمانة إلى أنه تم سحب 466 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي التي تحرص الأمانة على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها .

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرارية الجولات الرقابية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من عبر مركز البلاغات 940 .

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