«الأرصاد» تنبِّه إلى أمطار رعدية على الباحة.. و«الدفاع المدني» يحذر

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمرّ إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة القرى، والمندق، وبني حسن، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

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