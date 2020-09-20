شكرا لمتابعة خبر عن قائدة مدرسة بجازان تختار زوجة ثانية لزوجها وتتكفل بتكاليف الزفاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أقدمت قائدة مدرسة في جازان، على تصرف غير معتاد حينما اصطحبت زوجها إلى محافظة خميس مشيط زعمًا أنها تريد زيارة شقيقها، وأخبرته في الطريق أنها تريد منه الاتفاق مع أهل العروس للزواج منها.
وساعدت السيدة زوجها في دفع تكاليف الزواج من تجهيزات وذهب وخلافه، وشاركته فرحته بعروسه الثانية؛ فضلًا عن تجهيز منزل العروس بكامل الأثاث، وحجز جناح خاص للعروسين في أفخم فندق في خميس مشيط.
وجاء ذلك مع هدية جوال آيفون برو 11مطلي بالذهب بقيمة 10 آلاف ريال؛ حيث قالت قائدة المدرسة، أنها فعلت ذلك لحبها لزوجها ومواقفه النبيلة معها ورغبتها في سعادته وإدخال السرور على قلبه دعاها للقياد بهذه الخطوة.
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