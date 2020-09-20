مزايا تمويلية للمشروعات الزراعية المستخدمة للتقنيات الحديثة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد صندوق التنمية الزراعية اليوم الأحد تمويل المشروعات الزراعية التي تستخدم التقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل إلى 70% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
ونبه " التنمية الزراعية " على زيادة نسبة التمويل من 50 إلى 70 % عند استخدام تلك التقنيات بجانب مزاياها الأخرى وهي:
- المحافظة على استخدام المياه .
- توفير استهلاك الطاقة .
- زيادة وحدة المساحة .
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