شكرا لمتابعة خبر عن مزايا تمويلية للمشروعات الزراعية المستخدمة للتقنيات الحديثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صندوق التنمية الزراعية اليوم الأحد تمويل المشروعات الزراعية التي تستخدم التقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل إلى 70% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

ونبه " التنمية الزراعية " على زيادة نسبة التمويل من 50 إلى 70 % عند استخدام تلك التقنيات بجانب مزاياها الأخرى وهي:

- المحافظة على استخدام المياه .

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- توفير استهلاك الطاقة .

- زيادة وحدة المساحة .

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا