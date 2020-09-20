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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: غداً آخر يوم في فصل الصيف وبلغ طوله 94 يوماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن غداً الاثنين، آخر يوم في فصل الصيف وبلغ طوله 94 يوماً.
وقال الدكتور عبدالله المسند، أن يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل الخريف (الاعتدال الخريفي)، ونعني به نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، كما يتعادل في نفس اليوم طول الليل مع النهار في كل العالم تقريباً.
وكشف أستاذ المناخ عن التوقعات المطرية متواصلة، متوقعًا اليوم الأحد، أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وأشار عبدالله المسند، إلى أنه متوقع أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير الغبار على أجزاء من الشرقية والوسطى، مضيفًا أن الاعتدال الخريفي يعد الاعتدال الثاني خلال السنة الميلادية بعد الاعتدال الربيعي في 21 مارس الماضي.
وأكد أن يوم الثلاثاء القادم 22 سبتمبر يدخل فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل الخريف مودعين الصيف.
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