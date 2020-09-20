شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": حالة السكن ونوعه لا يؤثران على دعم البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد حساب المواطن مجددا على أن حالة السكن ونوعه لا يؤثران على دعم البرنامج، وأن الدعم يصرف بحسب معايير الإستحقاق، والتي تعود إلى دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأجاب حساب المواطن على استفسار بهذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، بأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي هنا .
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
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